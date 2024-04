Volleybalsprookje in Warmenhuizen: oud-bondscoach Bert Goedkoop brengt Dinto naar de top

"Wat ik hier aantrof was toch wel calimero-gedrag. Opkijken tegen alle grote clubs in Nederland. Dat is wel veranderd gelukkig", aldus Bert Goedkoop. De ervaren trainer traint meerdere damesteams van Dinto en ook is hij actief bezig met de jeugdopleiding.

Warmenhuizen

Een aantal jaren geleden maakt de club een bewust keuze om alleen met spelers te werken uit Warmenhuizen en uit de nabije omgeving. Dat is een succesvolle keuze gebleken. "Als je spelers van buitenaf aantrekt, dan is de loyaliteit toch anders. Na één of twee jaar verlaten ze de club vaak weer. Dit is een hele hechte groep en er is veel meer binding met de club", vertelt een trotse voorzitter Niels Goudsblom.