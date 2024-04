Vier tieners opgepakt voor gewelddadige overval met bivakmutsen in Hoofddorp

De groep overviel de 18-jarige die dinsdag 26 maart rond 20.00 uur. "Ze sloegen hem, eisten dat hij zijn spullen afstond en zijn er vervolgens met zijn persoonlijke bezittingen vandoor gegaan", vertelde een politiewoordvoerder tegen NH. Alle overvallers droegen donkere kleding en hadden bivakmutsen op.

Meer incidenten

Er vonden de afgelopen tijd rondom de Deltaweg meer incidenten plaats waarbij jongeren met bivakmutsen slachtoffers maakten. Twee dagen voor de beroving van de 18-jarige werd ook al een tiener beroofd. Een paar dagen eerder werden de 17-jarige Tim en zijn vriendin mishandeld.

Een politiewoordvoerder laat weten dat een verband wordt onderzocht. "Dat doen we altijd als dezelfde soort incidenten in een korte periode plaatsvinden." Of dat verband er ook daadwerkelijk is, zal uit onderzoek moeten blijven.

Gevoel van veiligheid terug

De gewelddadige incidenten met jeugd als slachtoffer zorgt voor angst in de wijk Floriande. "Iedereen is angstig dat hun kind ook zoiets overkomt", vertelde Tims moeder Annemieke. Ze reageert opgelucht op de arrestaties:

"Dat moet voor die betrokken persoon zo veel veiligheid geven. Wat heeft de politie goed werk verricht En, mochten het dezelfde daders zijn, dan hoop ik dat ze deze zaak aan die van onze Tim kunnen koppelen, zodat ook daar het gevoel van veiligheid weer meer terugkomt."