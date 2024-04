17-jarige verdachte van steekpartij in Alkmaars winkelcentrum meldt zich bij politie

Afgelopen vrijdagavond liep het volledig uit de hand in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare. Bij de Europaboulevard werd rond half tien een minderjarige jongen neergestoken.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn verwondingen bleken 'mee te vallen', laat de politie weten. "Hij is geslagen en gestoken, de hechtwond doet zeer en hij heeft overal pijn. Maar hij heeft geen zwaar lichamelijk letsel. Het slachtoffer heeft de volgende dag aangifte gedaan."

De politie weet al sinds het weekend wie de verdachte is, maar omdat het om een minderjarig persoon gaat, bood de politie hem de kans zichzelf aan te geven. Vanmorgen heeft hij dat gedaan en is daarna in hechtenis genomen. "Hij wordt verdacht van mishandeling, dan wel zware mishandeling. Er is wapentuig gebruikt en er is gestoken. Als het steekwapen op een andere plaats was binnengekomen, had het een dodelijke afloop kunnen hebben."

Getuigen?

De politie komt graag in contact met meer ooggetuigen. "We hebben een getuige gesproken, maar als er mensen zijn die iets van het incident hebben gezien, komen we graag met hen in contact."