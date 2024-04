Anna Paulowna baalt van uitvallen huisartsenpraktijk: "Het is volkomen kut"

In het centrum van Anna Paulowna reageren mensen fel op de vraag of ze nog bij een huisarts terecht kunnen. "Nee, je moet maar 112 bellen als er wat is", zegt een meneer die liever niet op de camera wil komen. Maar het algemene geluid is dat mensen het inmiddels zat zijn dat ze niet bij een vaste huisarts terecht kunnen. Alle wisselingen in de afgelopen jaren waren al vervelend. De sluiting van de praktijk van Co-Med in verzamelgebouw De Verwachting is de druppel. Die praktijk is nu al een maand dicht.

"We blijven maar eten en doorademen, maar er zou toch eigenlijk iets moeten gebeuren. Ik zit te wachten op uitslagen van onderzoeken. Wie moet daar nu naar kijken!? Ik weet het niet. Dan doe ik het zelf maar een beetje. Ik vertrouw maar op mijn eigen lijf.", vertelt een mevrouw die last heeft van haar longen.

Klachten

Mensen op straat snappen niet dat er niet ingegrepen wordt. Door het Rijk, de inspectie of wie dan ook. "Ik heb zelf een klacht ingediend bij zorgverzekeraar VGZ, die zegt dat er niet meer meldingen zijn binnengekomen. Maar ik weet dat er klachten genoeg zijn. Misschien dat mensen niet de juiste plek weten te vinden.", legt een mevrouw uit.

De alternatieven zijn niet ruim. Co-Med verwijst zelf door naar de praktijk in Breezand die voor patiënten uit beide dorpen beschikbaar is, maar mensen proberen zelf andere routes. "We wachten gewoon tot 17.00 uur en gaan dan naar de huisartsenpost in Den Helder of Schagen.", zegt een meneer. "Of anders bellen we gewoon 112. Weet je wat dat allemaal extra kost. En dat moeten jij en ik betalen."

Onbegrijpelijk

Een andere mevrouw is heel duidelijk over de situatie: "Het is volkomen kut, ik ben een gewone Hollandse vrouw en weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Ik heb laatst twee keer voor niks in de praktijk gezeten. Ik had een afspraak om te prikken bij de assistent maar er bleek niemand te zijn. Ze hadden me niet afgebeld. Ik proberen te bellen, dat schoot niet op. Toen maar naar Breezand. Daar begrepen ze er ook niks van. Het is tijd dat er wat gebeurt, dringend."