Celstraffen van 6,5 en 5 jaar voor gewelddadige woningoverval aan Stadionweg

Nepbezorgers

Eind augustus vorig jaar drongen twee mannen verkleed als bezorgers van DHL de woning binnen nadat zij hadden aangebeld bij het huis. De man – die net thuis was gekomen – probeerde nog te vluchten, maar werd vastgepakt en bedreigd met een vuurwapen. "Naar beneden kijken, anders schiet ik je door je been", zou een van de overvallers volgens het OM hebben gezegd. Zijn handen werden vastgebonden met tiewraps en de man kreeg ducttape over zijn mond geplakt. De twee overvallers gingen vervolgens op zoek naar merktassen en dure horloges.

Terwijl de overvallers de woning doorzochten kwam ook de vriendin van de man thuis. Ook zij werd vastgebonden en kreeg ducttape over haar mond. De mannen vulden een sporttas en gingen ervandoor, maar een van hen kwam nog terug om de ducttape nog strakker over de hoofden van de bewoners te doen. Bij de vrouw was dat zo strak over haar neus dat ze niet kon ademen.

Tijdens de zitting van twee weken geleden maakte het stel gebruik van hun spreekrecht. "Het was vrijdagmiddag en we zouden samen uit eten gaan. Iets waar we al een aantal weken naar uit keken omdat we wat te vieren hadden. Wat een speciale avond had moeten worden is voor ons onze grootste nachtmerrie geworden. Er is nog geen dag voorbij gegaan dat we hier niet meer aan dachten en wij zijn getekend voor het leven", aldus de vrouw.

Eis en straf

Volgens het Openbaar Ministerie was de 22-jarige Randy J. de overvaller die de bewoners met een vuurwapen bedreigde. Het OM eiste daarom tegen hem de zwaarste straf, een celstraf van 6,5 jaar, en daar is de rechter het mee eens. J. past in het signalement en kon worden getraceerd via zijn telefoon, de rechtbank noemt het dan ook bewezen dat hij de overval heeft uitgevoerd. Ondanks dat er bij zijn arrestatie een geladen vuurwapen in zijn slaapkamer werd gevonden, kan de rechtbank niet met zekerheid zeggen dat het wapen dat werd gebruikt tijdens de overval ook echt een vuurwapen was.

Maar de rechter vindt wel dat de zaak ernstig is. "De slachtoffers hebben veel schade ondervonden van de roofoverval en de impact op hen is enorm. Dat neemt de rechtbank de verdachte zeer kwalijk." De celstraf van 6,5 jaar is met de aftrek van het voorarrest.

Tegen de 23-jarige Ayman L. eiste het OM een half jaar minder, want hij had nog geen strafblad en hield ook het vuurwapen niet vast. De rechtbank acht wel bewezen dat L., net als J., schuldig is aan de overval, maar komt tot een celstraf van 5 jaar. De belangrijkste reden is dat L. een blanco strafblad had. De reclassering vroeg of een deel van de straf voorwaardelijk kon zijn, maar daar wil de rechtbank niet in meegaan.