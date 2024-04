NVWA duikt in tuinen van Noord-Scharwoude om tijgermug te verjagen

De Aziatische tijgermug komt oorspronkelijk uit Azië, maar vliegt sinds 2005 ook steeds vaker in Nederland rond. Vooral sinds 2021 is een stijging in het aantal meldingen te zien. Het beestje laat zich vooral overdag zien en is te herkennen aan een zwart lijfje met witte streepjes.

De kans dat deze tijgermuggen in Nederland virussen van bepaalde infectieziekten (zoals dengue (knokkelkoorts en chikungunya) kunnen overdragen, is op dit moment verwaarloosbaar. Maar: "Als de mug zich in Nederland vestigt, neemt die kans in de toekomst wel toe", schrijft de organisatie in een brief aan omwonenden. Dat meldt mediapartner Streekstad Centraal.

Korrels en vallen

De NVWA zet muggenvallen in en gaat korrels strooien die de larven doodt, blijkt uit de brief. Ook wordt stilstaand water weggehaald. Muggen leggen eitjes in stilstaande plasjes water. Om verspreiding van (exotische) muggen te voorkomen, is het verstandig om na elke regenbui het water in bloempotten, emmertjes en vaasjes weg te gooien.