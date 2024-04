Gratis ijsjes uitgedeeld bij opening tweede gedeelte stadsstrand in Hoorn

Met de opening van dit tweede gedeelte krijgt Hoorn het grootste strand van Nederland dat aan een meer ligt. Het jarenlange project is hiermee nog niet afgerond, want zowel de boten- en zwemsteiger als het strandpaviljoen moeten nog worden gerealiseerd. De gemeente verwacht dat de steiger in juni klaar is. Voor het paviljoen zijn de vergunningen nog niet verleend en er is ook nog niet gestart met de bouw. Volgens een woordvoerder is het dan ook nog niet te zeggen wanneer het paviljoen klaar is.