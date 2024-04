Verwarring in Santpoort-Noord door onbegrijpelijk verkeersbord: 'Niemand snapt het'

In antwoord op de vraag van NH laat een woordvoerder van de gemeente weten dat het doorgaand verkeer al ter hoogte van de Vlugthovenstraat gewaarschuwd wordt dat er verderop een stremming is. Het is dus niet de bedoeling dat verkeer doorrijdt richting de rotonde die is afgesloten.

Wanneer dit toch gebeurt (omdat mensen hier wonen of een winkel bezoeken), komen ze het bord tegen. De bedoeling van het bord is aan te geven dat mensen daar kunnen en moeten keren. Om dit mogelijk te maken zijn er twee parkeerverboden geplaatst bij parkeerhavens zodat er ruimte is om te kunnen keren.