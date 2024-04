Buurt herdenkt om leven gebrachte dakloze Carlos: "Ik kan er niet bij, dat iemand zoiets doet"

Carlos sliep vaak onder de Torontobrug, een stuk verderop. Zijn lichaam werd even verderop, bij het Amstel Hotel, door de politie uit het water gehaald. De recherche is een groot onderzoek gestart en zoekt degene die hem om het leven heeft gebracht. "Ik kan daar niet bij. Dat iemand zoiets doet. Een schande is dat", vertelt een man die hem goed kende.

Speculaties

Over de doodsoorzaak zijn veel speculaties. Bij de supermarkt is een geïmproviseerd condoleanceregister te zien. Op een van de briefjes heeft iemand geschreven dat Carlos in zijn slaap doodgestoken zou zijn. De politie wil tegenover AT5 niets kwijt over de precieze doodsoorzaak. Dat zou het onderzoek namelijk in gevaar kunnen brengen, omdat het iets is dat naast de politie alleen de dader zou moeten weten.

"Op zo'n hardvochtige manier een einde aan het leven van iemand te maken van iemand die het al zo moeilijk heeft, is heel triest", vindt een andere buurtbewoner. Duidelijk is dat de politie de zaak zeer serieus neemt. Er is een matrixbord met een getuigenoproep geplaatst, agenten spraken met buurtbewoners in de avond en duikers deden vorige week onderzoek in het water bij de Torontobrug.