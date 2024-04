Fietser zwaargewond bij aanrijding in Amsterdam Slotervaart

Het ongeluk gebeurde iets voor middernacht. Naast politie en ambulance werd ook een team van medisch specialisten (MMT) ingeschakeld om het slachtoffer ter plekke te kunnen behandelen.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de fietser buiten levensgevaar is, maar ook dat het om zeer ernstige verwondingen gaat. De bestuurder van de auto is op het politiebureau verhoord.

Kort na het ongeluk was een deel van de weg enige tijd afgezet voor onderzoek van de Verkeersongevallenanalyse (VOA). De weg is inmiddels vrijgegeven, maar het onderzoek loopt nog steeds. De politie is nog altijd op zoek naar mensen die iets van het ongeluk hebben gezien.