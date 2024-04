Jonge verdachte (16) bootongeluk Krommenie meldt zich bij politie

Een woordvoerder van de politie laat weten dat de zestienjarige verdachte nog diezelfde avond met zijn ouders naar het politiebureau is gegaan om zich te melden. Volgens de woordvoerder was hij geschrokken en maakte hij zich daarom uit de voeten.

De politie laat weten nu te onderzoeken of ze een strafzaak tegen de jongen aanspannen.

De jongen botste zondagmiddag met zijn boot tegen een boot waarin een vader met zijn twee dochters zat. Nadat hij zich excuseerde, ging hij ervandoor.

Een van de meisjes in de boot had heupklachten, maar was wel aanspreekbaar, zij is naar het ziekenhuis vervoerd. Het andere meisje had lichte verwondingen en hoefde niet mee naar het ziekenhuis.