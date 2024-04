KNMI: vanmiddag code geel wegens harde windstoten

De ochtend begon - op een enkel buitje na - droog. Wel hing de nodige bewolking boven de provincie. De temperatuur wordt met 13 graden een flink stuk frisser dan de afgelopen dagen.

Dat ziet er vanmiddag toch wel anders uit: dan is er meer zon en neemt de kans op een bui toe. Ook kunnen we rekenen op flink wat wind: langs de kust gaat het hard waaien. Aan het eind van de ochtend voorspelt NH-weerman Jan Visser stormachtig weer met windkracht 8.

Windstoten

"Een behoorlijke wind en boven land een krachtige wind, met name aan het eind van de ochtend en de middag windkracht 5 tot 6", vertelt de weerman. "In de avond neemt de wind af." De windstoten kunnen oplopen tot 75 kilometer per uur, langs de kust voorspelt Visser windkracht 8 met windstoten tot 90 kilometer per uur.

Morgen is de zon geregeld te zien. Er kan nog een buitje vallen, maar vooral in de middag blijft het zonnig. Net als de dag ervoor wordt het gemiddeld 13 graden. De zuidwestenwind is matig boven land, aan de kust vrij krachtig. In de avond neemt de wind toe.

Eventjes iets warmer

Donderdag kan er weer wat regen vallen, maar het weekend ziet er een stuk vriendelijker uit. "Er zijn wolkenvelden, maar er is af en toe ook zon", aldus de weerman. Het wordt iets warmer: de temperatuur loopt op tot ongeveer 17 graden.

Vanaf volgende week maandag gaan we volgens Visser 'een stukkie terug'. Dan wordt het flink killer met 9 tot 10 graden. Ook verwacht de weerman buien, die soms vergezeld worden door hagel.