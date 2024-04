Michiel de Ruijtertunnel onder Amsterdam CS kort na onderhoudsbeurt dicht door storing

De tunnel was om gisteravond vanaf 22.30 uur al niet meer toegankelijk vanwege onderhoud, iets wat één keer in de twee maanden gebeurt. Rond 5.00 uur zou de tunnel weer opengegaan, maar inmiddels is duidelijk dat het autoverkeer nog even een andere route moet kiezen. Het is nog niet bekend wanneer de tunnel weer opengaat.

De gemeente adviseert automobilisten om te rijden via de binnenring S100, langs de Nassaukade, Stadhouderskade, Mauritskade en de Panamalaan.