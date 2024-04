Visonderzoek in gracht loopt wat moeizaam: ''Ze zijn ergens anders heen gezwommen"

Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe de kadewerkzaamheden invloed hebben op de vissen. Zodra de vissen gevangen zijn wordt bepaald wat voor vis het is en worden er metingen gedaan. Maik van Rodijnen leidt het project en is de eerste student die eraan werkt. Hij werkt aan het onderzoek tot en met juni waarna er een groter team komt die er nog zo'n vier à vijf jaar aan gaat werken.

De eerste dag was nog geen groot succes. "We zijn al voor een paar uur bezig, we hebben nog niet veel gevangen, het is een taaie dag." Maar de mannen hebben dus nog even, tot 2029.