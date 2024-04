Molenaar Jos hoopt met De Eenhoorn weer lange tijd 'lekker te kunnen zagen'

Weer leren kennen

"De molen draait met de nieuwe wieken wel wat sneller", vertelt molenaar Jos. "We moeten de molen weer opnieuw leren kennen."

De Eenhoorn draait alleen op zaterdag, bij goede wind. "We kunnen er niet even snel honderd bomen door heen jassen", waarschuwt Jos voor al teveel optimisme. "Per dag kunnen we één stam aan, maar we zagen nu ook maar even met vier bladen. Dus die grote stam moet er nog een keer doorheen."

De molenaar heeft aan werk geen gebrek. Er liggen genoeg stammen van omgewaaide Haarlemse bomen klaar om verzaagd te worden. Tijdens het jubileumfeest in juni van de Stichting Molens Zuid-Kennemerland kan de Eenhoorn dus weer goed laten zien waarvoor het gemaakt is.