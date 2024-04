Drie drugspanden gesloten en vijf keer illegaal sekswerk gestopt in Amstelveen

Poppens laat in een persbericht weten dit soort acties belangrijk te vinden, omdat 'criminele activiteiten in de wijk niet goed zijn voor de leefbaarheid en het veiligheidsgevoel van inwoners'. Daarnaast benadrukt hij dat het vanwege de woningnood nog belangrijker is dat er geen woningen verloren gaan aan criminele praktijken.

Wietplantages

In januari deed de politie, naar aanleiding van verdacht gedrag, een inval in een woning aan de Praam. Daar bleek een grote professionele wietplantage te zitten. De criminelen tapte illegaal stroom af voor hun plantage en hadden al meerdere keren geoogst. Deze woning liet Poppens voor drie maanden sluiten.

Begin februari vond de politie naar aanleiding van een gemeentelijke controle soft- en harddrugs in een woning aan de Haagkerslaan. De hoeveelheid was voor de politie groot genoeg om van drugshandel uit te gaan. In de woning stonden ook een aantal goederen die wijzen op drugshandel en het kweken van wiet.

Die woning is voor zes weken gesloten. "De duur van de sluiting wordt bepaald door de ernst van de situatie, in dit geval de omvang van de hennepkwekerij", licht een woordvoerder de kortere duur van de sluiting van dit pand toe.

In maart liet Poppens weer een wietplantage sluiten, ditmaal aan Bakboord. De politie stelde vast dat de criminelen al tien keer hadden geoogst. Ook hier tapte ze illegaal energie en water af. Deze woning is voor drie maanden gesloten.

In gesprek met hotels

De gemeente en politie waren ook druk met het bestrijden van illegale prostitutie. In Amstelveen wisten zij dit op vijf locaties te stoppen. Er is een coördinator mensenhandel ingeschakeld en Poppens heeft dwangsommen opgelegd en sloten laten vervangen. In twee gevallen werden hotels gebruikt voor illegaal sekswerk. Amstelveen is met de hotelbranche in gesprek over signalen om op te letten en stappen die vervolgens genomen kunnen worden.