Haarlem krijgt zijn eigen A12: klimaatactivisten gaan toegangsweg blokkeren

De plek is uitgekozen omdat de provincie Noord-Holland verantwoordelijk is voor het handhaven van vergunningen voor de milieubelastende kooksgasfabrieken. Daarnaast worden er daar kolen omgezet in cokes. Bij dat proces komen stoffen vrij, zoals lood en benzeen, die een gevaar vormen voor de gezondheid van mensen in de buurt. Dat hebben meerdere RIVM-rapporten aangetoond.

''Andere strategie"

''Helaas is dat kennelijk niet voldoende om tot sluiting over te gaan'', zegt Laura ten Brink van Extinction Rebellion. ''Daarom voelen wij ons gedwongen de druk op te voeren. Tot nu toe protesteerden we op de stoep voor het provinciehuis, maar dat dat heeft niet het gewenste effect gehad. Daarom kiezen we voor een andere strategie.''

A12

Ten Brink zegt dat de demonstratie doorgaat zolang de provincie de vergunningen niet heeft ingetrokken. De actie roept daarmee vergelijkingen op met de wegblokkades op de A12 in Den Haag (Utrechtsebaan) Activisten hebben die toegangsweg naar Den Haag enige tijd wekelijks platgelegd. Ten Brink: ''Uiteraard houden we er rekening mee dat de politie ons afvoert, maar dat maakt niet uit. We keren dan op een later moment terug voor een nieuwe blokkade, net zolang de provincie overstag gaat. Inderdaad, die plek wordt de A12 van Haarlem.''