Opnieuw half jaar gratis openbaar vervoer voor Amsterdammertjes, alleen niet meer hele dag

De actie werd vorig jaar in de zomer na een voorstel van PvdA-raadslid Farley Asruf gestart voor de duur van vier maanden. Vanwege het succes van de gratis tram-, metro- en busritten werd er geld vrijgemaakt om de proef te verlengen. Dat vervolg komt er nu vanaf 20 juli en is een maand langer dan vorig jaar.

In totaal maakten vorig jaar bijna 17.000 Amsterdammertjes gebruik van de actie, dat was een kwart van de kinderen in de stad. Er werd in die periode bijna een miljoen ritten gemaakt. Daardoor hebben Amsterdamse kinderen 19 procent meer ritten gemaakt met het ov. "De komende tijd ga ik, onder andere samen met de kinderraad, proberen om de actie bij alle Amsterdamse gezinnen bekend te maken. Want ik gun het alle kinderen in Amsterdam om met het ov buiten hun eigen buurt en door de stad te reizen om te verkennen wat er allemaal te zien en te doen is", aldus verkeerswethouder Melanie van der Horst.

Aangepaste tijden

Tijdens de actie viel de gemeente vorig jaar wel wat op: de meeste ritten werden gemaakt rond de spitsuren en in het weekend. Ook werden er 'een opmerkelijk aantal' ritten tussen 22.00 en 07.00 uur en tijdens schooltijd gemaakt. De gemeente vermoedt vanwege die tijden dat een deel van de ritten worden gemaakt door volwassen.

Dat terwijl de gemeente juist wil dat de gratis ritten worden gebruikt door kinderen voor bezoekjes aan familie of vrienden, of om richting het park, een zwembad of een museum te gaan. De uren wanneer er gratis kan worden gereisd zijn daarom aangepast van de hele dag naar tussen 09.00 en 21.00 uur. Kinderen moeten ook altijd onder begeleiding van een volwassene reizen.

Een andere maatregel waar de gemeente naar aan het kijken is, is een doorlopend reisproduct die op specifieke momenten werkt. Het gratis reizen moet namelijk op een persoonlijke ov-chipkaart worden gezet en zou dan niet meer elk jaar moeten worden aangevraagd, maar automatisch gaan werken wanneer de periode begint. Er kan dan ook mogelijk worden gemaakt dat het gratis reizen alleen geldig is op woensdagmiddag en in het weekend. Dat is pas op z'n vroegst volgend jaar haalbaar, ov-pay moet daarvoor volledig zijn ingevoerd.

Hulp bij aanvraag

Het gratis reizen kan vanaf 1 juli worden aangevraagd en op een persoonlijke ov-chipkaart worden gezet. Mensen die niet goed weten hoe je zo'n reisproduct moet aanvragen, kunnen om ondersteuning vragen bij het team van de gemeente dat normaal gesproken gratis ov voor aow'ers behandelt.