Verbouwing watertoren Zandvoort mag doorgaan: rechter geeft groen licht

De watertoren stamt uit het midden van de vorige eeuw en werd ontworpen door architect Jouke Zietsma. Sinds 1995 is de toren een gemeentelijk monument. Plannen voor het moderniseren van de watertoren om er woningen van te maken, liggen er al tientallen jaren. In april vorig jaar verleende de gemeente de vergunningen voor het bouwen van elf appartementen.

Historisch karakter

Stichting het Cuypersgenootschap en de Nederlandse Watertoren Stichting hebben bezwaar tegen de plannen van architectenbureau Springtij. Ze vinden onder meer dat de bouwplannen het historische karakter van de toren aantasten. De gemeente Zandvoort verklaarde die bezwaren in december ongegrond. Daarop stapten de stichtingen naar de rechter.

De voorzieningenrechter geeft de gemeente gelijk. De rechter vindt dat er een gedegen plan ligt voor de toren aan de Thorbeckestraat. De monumentale waarde van de watertoren blijft voldoende behouden en de toren blijft straks bepalend voor het straatbeeld in de badplaats.

Hoger beroep

De twee stichtingen kunnen in hoger beroep tegen de uitspraak. Dat moeten ze binnen zes weken doen bij de Raad van State. Het is nog niet duidelijk of dat hoger beroep er ook daadwerkelijk komt.