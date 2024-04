Twee Bussumse massagesalons gesloten om aanbieden seksuele handelingen

Het gaat om twee Chinese massagesalons, Bussum telt er in totaal vijf. Gooise Meren kreeg afgelopen december al signalen dat er misstanden zouden zijn.

De massagesalons zouden seksuele handelingen aanbieden aan klanten, zonder dat klanten daarom vroegen.

De gemeente stelt dat van twee massagesalons bewezen is dat ze de regels niet naleven. "Het aanbieden van seksuele diensten is niet strafbaar, maar daar moeten seksbedrijven in onze gemeenten wel een vergunning voor hebben. Dat hebben deze twee salons niet", aldus Ter Heegde.

Andere massagesalons

De sluiting van de twee massagesalons valt samen met een onderzoek van regionale krant De Gooi en Eemlander naar misstanden bij de Bussumse massagesalons. Volgens de krant bieden ook de andere drie massagesalons seksuele diensten aan. Gooise Meren geeft aan ook die signalen in de gaten te houden.