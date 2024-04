Hilversummer Raymond schreef voor zevende keer het Groot Goois Dictee: "Nog genoeg inspiratie over"

Vanavond buigen zo'n zeventig deelnemers zich in de Hilversumse raadszaal weer over het Groot Goois Dictee.

Het dictee staat dit jaar in het teken van laaggeletterdheid, met de nadruk op hooggeletterden die moeten leren 'bukken' en normaal Nederlands moeten leren praten, volgens de schrijver. Het dictee zit vol chique woorden, maar met een dikke knipoog. 'Ik zou deze woorden nooit in het echt gebruiken. Als ik als oud-eindredacteur zulke teksten had geschreven voor mijn collega's, hadden ze mij een lel voor m'n kop gegeven", aldus Serré.

Dicteertijger

Er zit zeker wat humor in het dictee, ook omdat er middelbare scholieren meedoen en het volgens de schrijver niet alleen een 'oude mensen bezigheid' is.

Naar eigen zeggen is hij zelf ook geen dicteertijger, en houdt het liever bij het bedenken van teksten dan zelf meedoen. De tip die Serré meegeeft aan de deelnemers: "Als je met een woord aan het sukkelen bent, laat het dan even rusten en ga door met de andere woorden. Op een later moment kom je er weer op."