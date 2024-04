Beelden: Chinook-helikopter van defensie landt op Marineterrein in Amsterdam

Defensie schrijft op X dat het om een oefenvlucht ging. Op beelden die door iemand vanaf een kantoor op de Oosterdokskade maakte is de landing goed te zien. Korte tijd later steeg de helikopter weer op.

De Chinook is de grootste transporthelikopter van de Koninklijke Luchtmacht. Binnen is plek voor zes bemanningsleden en 32 militairen met bepakking en wapens of zes bemanningsleden, een verpleegkundige, een arts/anesthesist en twintig stretchers met patiënten.

Defensie heeft twintig Chinooks in bezit. Eerder werden deze helikopters ingezet in Bosnië, Irak, Afghanistan en Mali. In Nederland kunnen ze ook ingezet worden om grote branden te blussen. Er kan dan een zak met 7.600 liter water onder hangen.

Chinookhelikopters zijn vaker als oefening op het Marineterrein geland.