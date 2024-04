Bewoners bang na explosie in trappenhuis: "Ik wil hier niet alleen slapen"

Een bewoonster was samen met familie toen ze de harde knal hoorde. "Ik hoorde 'boem', maar ik zie niets. Mijn zoon doet het raam open en zegt dat we weg moeten. Ik zeg: 'Ik ga niet uit mijn raam, wat is er gebeurd.' Hij zegt: 'Kom mama, we moeten weg, we moeten weg."

De explosievenverkenner heeft onderzoek gedaan en ook de forensische opsporing deed sporenonderzoek. Meerdere bewoners die AT5 heeft gesproken laten weten liever niet thuis te willen slapen na de explosie van vannacht. "Ik ben alleen, maar wil niet alleen blijven. Ik ga slapen bij de buurvrouw. Niet hier."

Brandbare spullen

Het pand van woningcorporatie Rochdale was recent gerenoveerd. Vandaag was de woningcorporatie aanwezig om te zien wat de schade is aan het pand en met de bewoners te praten. De politie was ook aanwezig voor onderzoek. Zij laten weten dat ze brandbare stoffen hebben gevonden en dat ze uitgaan van een misdrijf.