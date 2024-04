Zo gaat de IJmuidense drugswereld te werk: rechtszittingen geven inkijkje

Het is bijna één uur in de nacht van 28 op 29 december 2023 als de politie een belletje krijgt van S. Hij ziet vanuit z'n huis in Haarlem dat B., een vriend van hem, door een groep mannen met een bivakmuts een auto in wordt gedwongen. De auto rijdt weg en S. belt de politie. Hij klinkt 'angstig en verward'.

Als de politie een halfuur later arriveert, krijgt die het gevoel dat er iets niet klopt. S. (geen verdachte in de zaak) lijkt onder invloed, vertelt warrig, belt ondertussen met anderen en gaat steeds naar buiten en naar binnen. Ook zou het de politie die nacht opvallen dat er die avond 'meer mensen rondhangen' rond S.' huis.

Dat gevoel dat er iets niet klopt wordt volgens Martijn Rozeman, advocaat van de drie verdachten, later gestaafd door het verhaal van B. zelf. Die verklaart eerst dat hij gewoon zelf in de auto is gestapt. Later verandert hij zijn verhaal en zegt B. dat hij de auto in is getrokken. Maar over meer geweld of eventuele bivakmutsen zegt hij niets.

Een tang voor tanden, betonschaar voor vingers

Feit is wel dat hij later die nacht afgetuigd en bewusteloos in het recreatiegebied van Spaarnwoude gevonden wordt door de politie. En volgens de aanklacht van het OM tegen twee broers (24 en 26) en een andere man (26) hebben de drie gedreigd om B.'s tanden uit te trekken met een tang en zijn vingers af te knippen met een betonschaar.

B. doet zelf geen aangifte van ontvoering of mishandeling. Maar het Openbaar Ministerie (OM) ziet genoeg bewijs om de drie verdachten er toch voor veroordeeld te krijgen.

OM, politie en gemeenten willen geweld beknotten

Het past in wat het OM, de politie en de gemeente Velsen willen uitstralen: dat ze er alles aan doen om de explosies en het extreme geweld dat de drugscriminaliteit de laatste maanden met zich meebrengt, op alle mogelijke manieren probeert te beknotten.

Onlangs nodigden zij bijvoorbeeld, samen met de gemeenten Alkmaar en Purmerend, een aantal regionale journalisten, van onder andere NH, uit bij het OM voor een speciale presentatie en vragenronde over de aanpak van het drugsgeweld.

Drugdealer met ripdeals

Advocaat Rozenbeek denkt wel te weten waarom B. geen aangifte doet voor de mishandeling. Hij parafraseert uit het strafzaakdossier als hij in de rechtszaal opmerkt dat 'B's eigen zoon heeft verklaard dat B. een drugsdealer is en regelmatig ripdeals organiseert.' Bij ripdeals worden vaak op een gewelddadige manier drugs gestolen, van (andere) dealers.

De avond voorafgaand aan de vermeende ontvoering naar Spaarnwoude zou B. zo'n ripdeal hebben gedaan. Uit Whatsappgesprekken tussen de verdachten maakt het OM op dat ze B. daarvoor deze nacht willen terugpakken.

In Spaarnwoude leidt het geurspoor van de bewusteloze B., die tijdens de autorit wel via WhatsApp zijn locatiegegevens had gedeeld, naar een onbemande huurauto in de buurt, met nog warme motor.

Ontvoerders of ophalers?

Het voertuig staat op naam van één van de verdachte broers. Hij en zijn twee kompanen blijken volgens hun locatiegegevens die nacht dezelfde route van Haarlem naar Spaarnwoude hebben afgelegd als B.. Het is volgens advocaat Rozeman alleen cruciaal om te bepalen of dat ook gelijktijdig was met B.

Volgens Rozeman is er nu niet genoeg bewijs voor een ontvoering, hoogstens voor openlijk geweld. "De tang of betonschaar zijn nooit gevonden, B. heeft de verdachten nooit aangewezen als de mannen in de auto, terwijl die volgens hem geen bivakmuts op hadden. En het belletje van S., die onder invloed leek, is onbetrouwbaar."

Buiten de rechtszaal vraagt hij zich tegenover NH af: "En waarom zou je terugkeren naar de plek van je ontvoering, waar inmiddels politie is?" Het is volgens hem niet ondenkbaar dat anderen B. naar Spaarnwoude hebben meegenomen en de drie verdachten de auto alleen maar ophaalden.

Wanneer de drie zaken inhoudelijk behandeld wordt, is nog niet bekend.