Noord-Hollandse commissaris Arthur van Dijk spreekt zich uit tegen antisemitisme

De commissaris verwees naar andere overheidsorganen in het land, die zich de laatste tijd ook tegen Jodenhaat hebben uitgesproken. Onder meer de provincie Zuid-Holland deed dat begin deze maand en Noord-Holland wil zich daarbij aansluiten.

"Laten we ons er samen met hand en tand tegen verzetten", aldus Van Dijk. "Laten we opstaan voordat er een grens is overschreden, kijk niet klakkeloos een andere kant op", zei hij in de boodschap bedoeld voor onder anderen de inwoners van de provincie. "Ik vraag u om te waken en te handelen bij elke vorm van haat tegen Joden."

Niet uit elkaar drijven

De prijs van vrijheid is hoog, zei van Dijk. "Dat weten we en dat herdenken we jaarlijks met onze Arondéuslezing." Die wordt dit jaar op 15 mei uitgesproken door auteur, columnist en filmmaker Natascha van Weezel.

In haar columns en documentaires verwoordt en verbeeldt zij volgens de provincie "de grote en de kleine gevoelens die horen bij de oorlog tussen Israël en Gaza. Natascha heeft één doel: we mogen ons niet uit elkaar laten drijven."