Drooglegging blijft tijdens Lappendag in Hoorn: maar voor hoelang?

Lappendag, de derde maandag van augustus, is bedoeld als afsluiter van de jaarlijkse kermis in Hoorn. Vanwege ongeregeldheden is jaren geleden een drooglegging ingesteld. In die periode mag er geen alcohol worden verkocht door horeca, winkels en supermarkten. Dit om een rustperiode in te lassen en problemen te voorkomen.

Pilot inkorten drooglegging Lappendag

In 2019 werd een pilot gestart met het inkorten van de drooglegging. Eerst met een uur, vorig jaar was het alleen nog tussen 18.00 en 20.00 uur. De conclusie, ook na overleg met betrokken partijen: een pauze van minimaal 4 uur is noodzakelijk.

De horecaondernemers hadden het zelf liever anders gezien. Zo zegt Frank Wiese, eigenaar van zes horecazaken in het centrum: "We hadden gehoopt dat de drooglegging er helemaal vanaf zou gaan." Zo denkt ook Jort Poeze, eigenaar van café De Klinker op de Roode Steen erover. "Wij vinden dat de pilot wel een succes is geweest. We doen er zelf ook van alles aan om het veilig te houden. Er was een groepje dat voor problemen zorgde en opstootjes bij restaurants, maar dat kan je toch niet het bordje van ons als café-eigenaren leggen."

Politie: 'Er werd met terrasmeubilair gegooid en geslagen'

Vanuit de politie is een heel ander geluid te horen. Die adviseerde dat het feest om 18.00 uur helemaal zou moeten stoppen. Of anders toch minimaal een drooglegging van 16.00 tot 21.00 uur. Volgens de politie waren er vorig jaar zowel voor als na de drooglegging flinke incidenten. "Er werd terrasmeubilair van diverse horecagelegenheden gebruikt om mee te slaan en te gooien. Door de diverse opstootjes en vechtpartijen bleef het erg onrustig op en rond de Roode Steen. Hierdoor is er uiteindelijk besloten om de Roode Steen leeg te maken."

