Met hulp uit Amerika is Medemblikker meelmolen niet langer een 'peperbus'

Al zo'n 34 jaar staat de molen op de Westfriese Omringdijk, aan de rand van Medemblik. Een iconische plek met uitzicht op het IJsselmeer, de polder en stad. "Wie kent het niet? Bij de molen rechtsaf, zeggen ze vaak", zei molenaar Wijnand Berkhout eerder. Maar na 25 à 30 jaar is een molen nodig toe aan restauratie. De vooral houten onderdelen worden slechter en met het oog op veiligheid moet het nodig worden vervangen.

Dat gebeurde in september vorig jaar, toen het molenaarsbedrijf van Remco Jonker uit Westzaan de onderdelen verwijderde. Nu werden ze - met enige vertraging - teruggeplaatst en is de molen weer een molen.

'Spannende en heuglijke dag'

Het is maandag een spannende dag voor Jan de Vries. Hij is bestuurslid van de stichting achter de molen en natuurlijk aanwezig bij het in ere herstellen van diezelfde molen. "Maar het is ook een heuglijke dag. We zouden het eigenlijk morgen doen, maar vanwege het mooie weer hebben we het een dag naar voren gehaald. De molen kan nu even geen wind gebruiken."

Hij blikt terug op de afgelopen maanden. "Die waren intensief. We zijn hier vanaf vorig jaar september mee bezig geweest en er moest heel wat gebeuren. Gelukkig hebben we het financieel rond kunnen krijgen, met behulp van enkele fondsen. We kregen de helft van het bedrag van de provincie Noord-Holland en ontvingen ook van diverse fondsen een bijdrage. Zelfs van Google, uit Amerika. Zij hebben een goede doelenfonds vanuit de datacenters die in de Wieringermeer zijn gekomen. Van daaruit kregen we een mooi bedrag. Daar zijn we blij mee."

