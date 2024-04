Fysiotherapeute Tessa maakt marathonwandeling voor Heemskerkse woonzorgboerderij

De 24-jarige Tessa van Slooten is vol training voor de Nijmeegse vierdaagse. Niet om een nieuw record op de stappenteller te behalen, maar om geld in te zamelen voor Woonzorgboerderij de Reigershoeve in Heemskerk. Tessa werkt als fysiotherapeute in de zorg en ziet ouderen vaak in eenzaamheid wegkwijnen. "Bij de Reigershoeve waar mijn opa woont is dat anders. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij!"