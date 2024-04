Met Stefan komt er weer een bioboer bij, maar om doelstelling te halen moeten er meer komen

De provincie stimuleert boeren om de overstap te maken naar biologisch werken. Speciale gratis coaches moeten boeren helpen bij het kiezen voor een natuurlijke aanpak. Dat is hard nodig want het doel van 15 procent bioboeren in 2030 lijkt een onmogelijke opgave. Op dit moment werkt slechts 4,5 procent biologisch.

Stefan en Jan Jaap vinden het jammer dat er de laatste tijd vooral aandacht is voor boze boeren die op de barricaden staan. Ze erkennen dat het niet altijd makkelijk is om een goede boterham te verdienen, maar vinden harde acties geen oplossing. Bovendien is volgens Jan Jaap en Stefan het overgrote deel van de boeren bereid om mee te denken over oplossingen.