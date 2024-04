Bloemendaal stelt nieuw onderzoek in naar wateroverlast: "Hier is meer aan de hand"

In Aerdenhout, waar Bruins woont, hebben sinds begin dit jaar zo'n honderd huizen last van wateroverlast, vooral in de souterrains. Veel mensen hebben op die plek een werkruimte ingericht, onder onder wie Bruins, die er haar advocatenkantoor runt.

Bruins zegt dat de wateroverlast bij haar thuis nu 'redelijke onder controle is', maar voegt er onmiddellijk aan toe dat dat slechts te danken is aan een 'twentyforseven draaiende pomp.' Bruins: ''Zodra we die stilzetten, zie je het water weer naar binnenlopen.''

Oplossing

Bruins vertrouwt erop dat de door KnowH2O beantwoorde vragen een eerste stap zijn op weg naar een oplossing. ''Het is een bedrijf dat lokaal verstand van zaken heeft en dat is belangrijk. De situatie bij ons is namelijk niet te vergelijken met de rest van het land. Het is bij ons meer dan alleen het gevolg van de vele regen van het najaar, anders zou het probleem nu toch opgelost moeten zijn?''

Bruins denkt daarbij onder andere aan het verdwijnen van een groot aantal naaldbomen dat de laatste jaren is gekapt. Van een actief 'vernattingsbeleid' waarvan enkele politiek partijen in Bloemendaal beheerder PWN verdenken, is volgens Bruins geen sprake. ''Maar het is wel zo dat ze pogingen doen om verdroging tegen te gaan.''