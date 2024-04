Eendjes van doodgereden moeder dankzij doortastende getuige gered

Inmiddels zijn de dieren veilig in de vogelopvang, maar dat had wel wat voeten in de aarde. Een getuige van de aanrijding belde Ecomare en hield ondertussen de pullen in de sloot. Gewapend met een schepnet wisten de dierverzorgers acht pullen terug te vinden en te vangen. Twee waren onvindbaar, vermoedelijk doordat ze zich verscholen tussen de waterplanten.

De mevrouw die het allemaal had zien gebeuren, voelde zich bezwaard over de achtergebleven twee pullen en ging zaterdag terug om ze te zoeken. En dat is gelukt. "Jonge eendjes worden door meeuwen, reigers en ratten als lekker hapje gezien, dus deze twee hebben enorm geluk gehad", vertelt een woordvoerder van Ecomare. Ook zij zijn door de dierverzorgers gevangen en meegenomen naar de Vogelopvang.

Alleen

De jonge eendjes hebben tijdelijk gezelschap van een jonge gans. Eenden en ganzen groeien in groepjes op en dit gansje was alleen in de opvang beland. Hij wordt binnenkort naar een ander opvangcentrum gebracht waar meer gansjes zijn, zodat hij met soortgenoten kan opgroeien.

Ecomare heeft speciale voeding voor de jonge watervogels. Dat heet 'microfloating'; kleine korreltjes die op het water drijven en alle voedingsstoffen bevatten die de jonge eendjes en gansjes nodig hebben, zodat ze snel tot wasdom kunnen komen. Ter aanvulling geven de dierverzorgers groenvoer zoals kroos en wat dierlijk eiwit in de vorm van vlo-kreeftjes.