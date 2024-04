71-jarige man bekent moord op zijn vrouw: "Ik heb haar doodgemaakt"

Bij deze eerste inleidende zitting is de zaal van de rechtbank in Alkmaar goed gevuld en zit een tiental mensen op de publieke tribune. De man komt, begeleid door twee politieagenten, de rechtszaal binnen en moet huilen als hij zijn familie ziet zitten.

Hij luistert stilletjes naar waar de officier van justitie hem van verdenkt: het wurgen en smoren van zijn vrouw, vlak voor kerst afgelopen jaar. Dat gebeurde in hun woning aan de Ligthof in Tuitjenhorn, een park met vakantiehuizen.

Als hem wordt gevraagd of hij nog iets wil zeggen, slaat hij zijn handen voor zijn ogen en moet hij huilen. Hij doet zijn bril af en steekt daarna van wal. "Ik had altijd gehoopt dat het tussen ons goed zou komen. Toen ze zei: ik blijf bij jou, was ik dol- en dolgelukkig. We hadden zo'n perfecte mooie week gehad en hadden alweer plannen om dit jaar samen op vakantie te gaan. Maar toen ik aan haar vroeg: hou je van me? Zei ze keihard 'nee'."

Zelfmoord

Hij had het niet vooraf gepland, zegt hij. En toen het gebeurd was, realiseerde hij zich dat hij haar om het leven had gebracht. "Toen wilde ik zelf ook dood. Ik wilde me straffen om wat ik mijn vrouw had aangedaan." Kennelijk heeft hij daadwerkelijk een zelfmoordpoging gedaan, want op 23 december trof de politie hem zwaargewond aan in hun huis in Tuitjenhorn.