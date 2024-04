Weg met de spitspaal? Proef met kentekencamera om paal Sint Pancras vervangen 

De Alkmaarse wethouder Christiaan Peetoom hoopt dat dit een oplossing is voor Sint Pancras. De spitspaal is voor de zoveelste keer kapotgereden, dus het is tijd voor vernieuwing. "Als het aan mij ligt wordt hij deze keer niet gerepareerd, maar vervangen door een camera die kentekens leest", vertelt Peetoom aan onze mediapartner Streekstad Centraal.

De spitspaal aan de Herenweg in Alkmaar is al langere tijd een onderwerp van discussie en dan vooral de proef met de spitspasjes. Bewoners van de wijk De Nollen kwamen onlangs in opstand, omdat ze tijdens de spits ook langs de paal willen kunnen. Nu verdwijnt die paal dus mogelijk en komt er een camera voor terug.

In de binnenstad van Alkmaar wordt al vaker gebruik gemaakt van kentekencamera's ter vervanging van spitspalen. Om te voorkomen dat onwetende automobilisten per ongeluk doorrijden en een boete krijgen, komen er extra waarschuwingsborden.

Tekst gaat verder onder de foto.