Na zonnig weekend nu wisselvallig weer in aantocht

Vandaag begint de dag bewolkt en droog. Wel breekt af en toe de zon door. De temperatuur is 17-18 graden.

Later in de middag kunnen er buien ontstaan, mogelijk gepaard met onweer. "Of dat flinke buien zullen zijn, is nog niet erg duidelijk", zegt weerman Jan Visser.

Regen en veel wind

Morgen wordt het niet warmer dan 13 graden en zullen er ook een aantal buien vallen. 's Middags, tussen de buien door, kan de zon af en toe tevoorschijn komen.

Wel wordt het een dag met veel wind. Langs de kust en het IJsselmeer wordt windkracht 7 verwacht. In de kustgebieden zijn er windstoten van 75 kilometer per uur.

Hoopvol weekend

De dagen daarna stijgt de temperatuur langzaam. Komende zaterdag wordt het 18 tot 19 graden. Het blijft droog en daarmee wordt het een aangename dag voor zonaanbidders. Ook zondag wordt geen neerslag verwacht en laat de zon zich af en toe zien. Wel is het dan met ongeveer 14 graden wat kouder.