Mislukte ramkraak bij supermarkt in Amsterdam-Oost

Een supermarkt aan de Spaklerweg in Amsterdam-Oost is maandagochtend vroeg doelwit van een ramkraak geweest. Even na 04.30 uur reden twee mannen in een auto tegen de winkel aan. De gevel raakte zwaar beschadigd, maar vermoedelijk niet genoeg om de winkel in te kunnen gaan. De ramkrakers gingen er ieder geval zonder buit weer vandoor.