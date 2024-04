Volendamse spits Robert Mühren geeft het vissersdorp weer hoop

"Dit straalt hoop uit", vertelt Mühren in de spelerstunnel na afloop. Door de driepunter tegen RKC staat FC Volendam nu zeventiende en is de achterstand op nummer zestien Excelsior slechts drie punten. De tegenstander in de volgende speelronde. "Alleen als we vrijdag niet winnen, dan is alle hoop weer verloren."

Tegen de Waalwijkse ploeg stond de Volendammer in de punt van de aanval. Opvallend, omdat de 34-jarige aanvaller vorige week in Almere nog derde keus was. De laatste tijd kiest trainer Regillio Simons steevast voor Vivaldo Semedo en tegen Almere City verving Quincy Hoeve hem en dus niet Mühren. Door de blessure van Semedo, mocht hij weer eens starten. "Als we hogerop spelen, dan is Robert goud waard."

