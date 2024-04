Vrouwenteam WV-HEDW in actie tegen schorsing non-binaire keeper Jays

De club uit Amsterdam heeft een verweerschrift naar de KNVB gestuurd. Isa: "Ze promoten heel erg dat ze inclusief en divers zijn. Dat valt dus vies tegen als het erop aankomt."

Sfeeractie

Zolang de voetbalbond niet op het verweerschrift heeft gereageerd mag Jays weer onder de lat staan. Dus misschien ook volgende week, als de Amsterdamse club op bezoek gaat bij de klagende tegenstander uit Alkmaar. "Het plan is dat we een spelersbus gaan regelen", zegt Isa. "Die willen we gaan versieren met lhbtiq+vlaggen, we gaan aanvoerdersbanden dragen met de vlag, en we hebben natuurlijk allemaal mensen mee die spandoeken bij zich hebben. We hopen dat we daarmee een statement kunnen maken. Dat we echt verandering willen zien."

Duitsland als voorbeeld

In Duitsland mogen non-binaire en trans voetballers inmiddels zelf kiezen of ze in de mannen- of vrouwenploeg spelen. "Dat willen we uiteindelijk ook hier bereiken", zegt Tessa. "Dat de KNVB het zo inclusief mogelijk maakt voor iedereen om mee te doen. Dat iedereen gewoon het team mag kiezen waarin die wil spelen."