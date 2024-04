Pieperrace op het Markermeer opent vaarseizoen Volendam officieel

Met een strak windje en zonnetje in de zeilen deden vandaag veel schepen traditiegetrouw mee aan de Pieperrace. De opkomst was ook dit jaar weer hoog, zowel op als naast het water.

Piepers met historie

Vanochtend begeleidde de in Volendammer kostuum gestoken fanfare de schepen bij het vertrek uit de haven met een concert. Volendammer en tv-persoonlijkheid Kees Tol nam de presentatie op zijn rekening. Bij terugkomst in de haven werden de schepen welkom geheten door het dweilorkest De Neuteblazers.

De Pieperrace is een wedstrijd voor traditionele zeilschepen en houdt de herinnering in ere hoe de Volendammer Kwakken (grote botters die alleen in Volendam voorkwamen) tijdens de Tweede Wereldoorlog werden gebruikt om aardappelen - of piepers - over te zeilen vanuit Friesland. De piepers waren onder andere bestemd voor de Amsterdamse ziekenhuizen.