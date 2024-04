Wijsgerige blik op de bruine kroeg: "Plek waar je de kunst van het samenleven kunt beoefenen"

Schnitzler schrijft in Filosofie van de Kroeg dat de we de kunst van het samenleven zijn verleerd. "Je zou kunnen zeggen dat we in een tijd leven waarin van alles en nog wat gebeurt, waarin van alles op het spel staat. De samenleving verhit is geraakt en tegelijkertijd ook een beetje onderkoeld. We zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Ik ben op zoek naar de plekken waar we naderbij kunnen komen zonder elkaar te verstikken. Ik meen dat de traditionele kroeg zo'n plek is waar mensen zich op een afstandelijke maar ook op een nabije manier tot elkaar kunnen verhouden. De kroeg is niet de enige plek maar wat mij betreft wel een van de belangrijkste plekken waar dat idee van naderbij komen zonder elkaar te verstikken belangrijk is."

"Het probleem volgens mij is dat we – mede door sociale media – boven op elkaars huid zitten. We willen elkaar voortdurend de waarheid vertellen en we hebben eigenlijk ruimtes nodig die wat meer neutraal zijn. Waar je vandaan komt leg je in feite af als op dat soort plekken komt. Daar kan je dus de kunst van het samenleven beoefenen."