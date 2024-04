Geen parkeervergunning voor Ewart omdat hij een garagebox heeft: "Kiezen tussen auto of hobby"

Het aanvragen van een parkeervergunning is lastig, beaamt een vrouw op straat die twee auto's op haar adres heeft staan. "Ze hadden er beter over kunnen nadenken. Wij hebben één parkeerplaats tot onze beschikking, maar twee auto's op ons adres. Daardoor was het lastig om die vergunning aan te vragen."

'Uitstel van handhaving is nodig'

Of ze de vergunning krijgt is nog niet zeker. "Ik ben er al zes weken mee bezig, dus ik mag hopen dat het goedgekeurd wordt. Ik heb nog geen uitsluitsel. De boetes worden uitgedeeld vanaf maandag, dus we gaan het meemaken." Om boetes hierdoor te voorkomen, stelt raadslid Koyuncu voor om de handhaving voor betaald parkeren nog een tijdje uit te stellen.

De gemeente laat weten het vervelend te vinden voor Tamminga, maar dat ze geen uitzonderingen kunnen maken. Op de parkeertarieven in gebouwen zelf hebben ze geen invloed, dat is aan bedrijven, VvE's of woningcorporaties zelf.

Tamminga hoopt dat ze alsnog naar individuele situaties zullen kijken. "Met een beetje goodwill vanuit de gemeente kun je hier een oplossing voor vinden, dat weet ik zeker."