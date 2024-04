Zo beleefde Zandvoort de eerste zomerse dag van het seizoen: "Nog een glaasje besteld"

Volle terrassen, pootjebadende strandgangers en veel lachende gezichten. De sfeer op het Zandvoortse strand zat er goed in vandaag. En dat was niet vreemd, want met 23 graden was het ronduit aangenaam toeven in de badplaats.

"Eigenlijk is dit perfect strandweer", reageert een vrouw die na het teleurstellende paasweekend eigenlijk de hoop op mooi weer al had opgegeven. Iets verderop geniet een man in een luie stoel. "We zaten zo lekker, dus ik heb nog een glaasje besteld."

Op voorhand was er gewaarschuwd: ondanks de aangename temperatuur is het zeewater nog heel koud. Wie vanmiddag toch een duik in de Noordzee nam, kan dat bevestigen. "Maar lekkere verkoeling, de kinderen zijn er langer in geweest dan ik", reageert een vader.