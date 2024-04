Theatergezelschap De Warme Winkel uit Amsterdam zoekt 35 auto's voor 'het zomeroffer'

Tot grote verbazing van de groep hebben al twintig mensen zich gemeld. Tussen die ingeleverde auto's zitten ook voertuigen die nog in prima staat zijn, bijvoorbeeld een Fiat Panda uit 2006. "Je voelt je een beetje gegeneerd om ze straks te offeren", zegt ward in radioprogramma NH Helpt. Hoe de auto's worden vernietigd blijft nog even geheim. "Dat is natuurlijk de climax van de voorstelling."

De theatergroep hoopt dat mensen het gesprek met elkaar aangaan over hoe het nu verder moet. Ze staan voor elke auto open en hopen dat mensen voortaan de fiets of de trein zullen pakken. Je kan de ondergang van je eigen auto ook bekijken, als je je auto inlevert krijg je 20 vrijkaarten en je wordt erelid van theatergroep De Warme Winkel. Dat betekent dat je de komende twee jaar kaartjes krijgt voor alle premières van de groep.

Voorstelling 'Het zomeroffer' is van de zomer te zien in Het Bostheater in Amsterdam.