🔴 Liveblog: PSV doet AZ pijn, KZ vecht voor laatste kans op finale in Ahoy

Een heerlijk zonnige sportdag vandaag. NH Sport is aanwezig bij de volleyballers van Dinto in Warmenhuizen en bij de korfballers van KZ in Koog aan de Zaan. Ook volgen we AZ dat afreist naar Eindhoven voor de confrontatie met PSV (18.45 uur). Blijf op de hoogte van het al het sportnieuws in onze provincie door middel van ons liveblog.