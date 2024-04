🔴 Liveblog: AZ tegen koploper PSV, KZ vecht voor laatste kans op finale in Ahoy

16.25 uur

In de tweede divisie heeft het Amsterdamse AFC op bezoek bij Koninklijke HFC in Haarlem met 0-2 gewonnen. Aanvaller Marciano Mengerink maakte in de 21e minuut het openingsdoelpunt. In de slotfase gooide de ingevallen Wessel Been de wedstrijd in het slot door de 0-2 te maken.

Door de zege klimt AFC naar de tiende plek op de ranglijst. Kon. HFC zakt naar plek negen. ADO'20, de derde Noord-Hollandse ploeg in de tweede divisie, komt later vandaag nog in actie.