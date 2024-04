🔴 Liveblog: aftellen naar De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax

Een heerlijk zonnige sportdag vandaag. NH Sport is bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (14.30 uur) in Rotterdam. Later op de middag treedt FC Volendam aan tegen RKC Waalwijk in de degradatiekraker (16.45 uur). Cees Bol doet mee aan Parijs-Roubaix en we zijn bij de kersverse Europees kampioen Pinoké. Blijf op de hoogte van al het sportnieuws in onze provincie via ons liveblog.

