Lees terug: Ajax met schaamrood terug naar Amsterdam; FC Volendam wint kelderkraker

Een heerlijk zonnige sportdag vandaag. NH Sport is bij De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax (6-0) in Rotterdam. Later op de middag treedt FC Volendam aan tegen RKC Waalwijk in de degradatiekraker (16.45 uur). Cees Bol doet mee aan Parijs-Roubaix en we zijn bij de kersverse Europees kampioen Pinoké. Blijf op de hoogte van al het sportnieuws in onze provincie via ons liveblog.

Tips? Stuur een mail naar sport@nhsport.nl