Flinke schade na brand in technische ruimte Zandvoorts appartementencomplex

Het complex is niet ontruimd, maar veel bewoners van het complex besloten de verrichtingen van de brandweer op straat te volgen. "Ik heb voor de zekerheid mijn katten eruit gehaald", vertelt een vrouw op straat.

Een andere vrouw was op het strand toen ze meekreeg dat er brand in haar straat was, en snel naar huis is gegaan. "Het staat hier binnen no time op Facebook."