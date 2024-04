Op zomerse dag geen treinen naar Zandvoort, NS zet bussen in

Op een zomerdag zit die meestal propvol, maar vandaag rijdt de trein tussen Haarlem en Zandvoort niet. ProRail voert vanaf vandaag tot en met maandag werkzaamheden uit aan het spoor en die kunnen niet zomaar uitgesteld worden.

Wie toch in de zee wil zwemmen of een biertje wil drinken in een strandtent, moet met de bus naar Zandvoort. De NS heeft bussen ingezet en die doen er ongeveer een kwartier langer over dan de trein. De bus vertrekt vanaf station Haarlem.