Bodem onder V&D geeft primitieve pottenbakkerij prijs: 'Scherven van geluk'

In het pand van het voormalige warenhuis V&D aan de Alkmaarse Laat is vorige maand archeologisch onderzoek gedaan. Na een historie van bijna negentig jaar ging de winkelketen in 2015 failliet. Er komt nu een supermarkt in, een fietsenstalling en daar boven woningen.

Maar voor het zover is, zochten stadsarcheologen Nancy de Jong en Peter Bitter in de grond naar resten die iets vertellen over de geschiedenis. Er hebben in ieder geval woningen gestaan in de zeventiende eeuw. Ook werd er een iets moderne vondst gedaan: een horloge uit 1910.

Vijftig tinten grijs

Nu blijkt dat de bodem nog een verrassing in petto had: honderden grijze scherven van handgemaakte kogelpotten. "Dit is de meest primitieve vorm van pottenbakkerij. Een techniek die uit de prehistorie dateert en rond 1300 verdwijnt. Toen stapten ze over op draaischijven."

"Heel bijzonder. Zoiets wordt maar heel weinig gevonden, en voor het eerst in Alkmaar." De archeologen proberen nu een aantal potten weer compleet te krijgen. Een puzzel die bijna ondoenlijk is, omdat alle stukjes op elkaar lijken. "Vijftig tinten grijs", lacht Nancy de Jong.

Maar er is nog meer gevonden: scherven van een zeldzame zestiende-eeuwse blauwe 'Melling Jug', een metalen schrijfstiftje en een byzantijnse munt uit ongeveer 1040. "Die is waarschijnlijk hier gekomen als souvenir."

Alle vondsten samen geven de archeologen nieuwe informatie over het verleden. "We moeten ons beeld aanpassen van de Laat", legt Nancy uit. "De bewoning blijkt van veel vroeger dan wij dachten. En er zat dus ook een pottenbakkerij."