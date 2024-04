Cameratoezicht in Sijsjesstraat na explosie en schietpartij

Zo rond 02.30 uur werd de woning beschoten. De politie heeft, onder andere met een helikopter, in de buurt gezocht naar de dader, maar die werd niet aangetroffen. Mede vanwege de vrees dat er nog een geweldsincident plaatsvindt, zegt een woordvoerder.

Omdat er nu meerdere incidenten zijn geweest rondom de woning, komt burgemeester Halsema nu dus met cameratoezicht in de straat.

Een woordvoerder van de politie laat weten dat er wordt onderzocht of er een verband is tussen de beschieting en de twee incidenten van gisternacht. De politie heeft onderzoek gedaan bij de woning. Getuigen of omwonenden met camerabeelden worden gevraagd om zich te melden.

Afgelopen 24 uur

Gisternacht rond bijna dezelfde tijd stond er ook al een verdachte met een vuurwapen voor de deur. De woning werd toen niet beschoten omdat het wapen haperde. Toch was het een kleine drie uur later wel raak bij de woning. Een explosief die voor de deur was neergelegd ging af en vernielde de voordeur en een groot gedeelte van de gang.

In het huis in de Vogelbuurt woont een gezin van vijf, zo liet een bewoner van het huis aan AT5 weten. "Ik was aan het bidden. Ik zei net de laatste woorden van het gebed toen ik die knal hoorde." Zijn vrouw was zich aan het klaarmaken, vertelt hij. Zijn dochter en zoon lagen toen nog in bed. "Ik hoorde mijn dochter huilen en schreeuwen: 'papa! papa!', dus ik ging haar eerst kalmeren. Als één van ons in de gang was, was die eraan gegaan."

Waarom de woning van het gezin doelwit is geworden van de incidenten, begreep de man niet. "Hoe dit komt? Ik weet het niet. Wij hebben geen ruzie en mijn kinderen zitten niet in het criminele circuit." De politie kan nog niets kwijt over een mogelijke link tussen de incidenten.